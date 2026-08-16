Incendio Monte Barone, nuovo fronte a Cime Bors: intervengono due Canadair

Nuovo fronte dell’incendio boschivo sul Monte Barone. Nel pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto, è stata segnalata una nuova area interessata dalle fiamme in zona Cime Bors, facendo scattare un ulteriore intervento dei mezzi aerei.

La segnalazione è arrivata all’UCL intorno alle 14. Alle 14.20 è stato quindi attivato l’elicottero della Guardia di Finanza, che intorno alle 16 ha effettuato una ricognizione dall’alto, confermando la presenza del nuovo fronte.

A quel punto sono stati immediatamente attivati due Canadair, CAN 21 e CAN 30, che hanno iniziato a effettuare lanci sulla zona di Cime Bors per cercare di contenere l’avanzata dell’incendio.

Nel corso della giornata l’elicottero regionale ha effettuato complessivamente 66 lanci, con interventi concentrati anche nei pressi del bivacco Cascinetta e nella pineta sopra Le Piane.

Le zone di operazione a terra, durante la giornata, alle 18 di oggi erano dunque tre: un presidio nei pressi del ristorante Alpe Noveis con contenimento di fumarole sparse; un altro nei pressi del ponte sul rio Vacchera, lungo la strada che scende dal ponte stesso verso Le Piane, presso un’abitazione e presso la chiesetta delle Piane con diversi mezzi che hanno proseguito le opere di spegnimento, oltre a presidio dinamico presso la frazione Le Piane in considerazione dell’avanzata del fronte dell’incendio nella pineta sovrastante.

Sul posto al momento sono impegnati 30 Vigili del Fuoco provenienti dai Comandi di Biella (15), Asti (3), Torino (9) e Novara (3), oltre a 13 volontari AIB con cinque mezzi antincendio. Presenti anche due persone del Coordinamento della Protezione Civile di Biella con un’autobotte e due operatori della Croce Rossa Italiana presso il posto di primo soccorso.