Waterfestival 2026, Wrenkler campione del mondo di F4. Hilmer Wiberg sul tetto d’Europa in F2 FOTO

Il Lago di Viverone ha incoronato i nuovi campioni d’Europa di Formula 2 e del mondo di Formula 4 di motonautica. Da venerdì 7 a domenica 9 agosto il Waterfestival - Gran Premio di Viverone 2026, organizzato dal Rainbow Team di Casale Monferrato in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica e con il contributo della Regione Piemonte, ha portato sulle acque biellesi alcuni dei migliori piloti europei e internazionali.

Il titolo continentale è andato allo svedese Hilmer Wiberg, mattatore della competizione a tappa unica e vincitore di tre delle quattro manche disputate sullo specchio d’acqua piemontese. Wiberg ha dato vita anche a una sfida tutta in famiglia con la sorella Mathilda, già campionessa del mondo della categoria, che ha concluso il weekend al secondo posto della classifica generale.

In evidenza anche il norvegese Andrè Solvang, già campione mondiale di Formula 4 nel 2025 a Viverone, e il lituano Edgaras Riabko, che ha completato il podio. In acqua anche gli italiani Tulliomaria Abbate e Luca Fornasarig, mentre il piemontese Oleg Bocca, del Rainbow Team, non ha potuto gareggiare a causa di problemi tecnici.

Per il secondo anno consecutivo è stato assegnato anche il Campionato Mondiale di Formula 4, con la tappa italiana quale ultimo atto del calendario iridato. Il titolo è stato conquistato dallo svedese Adam Wrenkler, che ha ipotecato il successo vincendo gara 1 e salendo sul podio anche in gara 2, dove si è imposto il veterano ungherese Attila Horvath. A completare le prime tre posizioni della classifica generale sono stati il francese Jean Baptiste Thomas e il lettone Ardis Slakteris.

Tra i piloti presenti anche Alia Abdulsalam, portacolori emiratina del Team Mubadala e prima donna degli Emirati Arabi Uniti a competere in un campionato mondiale di motonautica, al suo secondo anno consecutivo al Waterfestival. Una partecipazione che conferma l’attenzione internazionale per il Gran Premio di Viverone: alle ultime gare e alle premiazioni ha assistito anche l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Sua Eccellenza Abdulla Alsoubousi.

Spazio anche al Campionato Italiano di Formula Junior Élite, con i giovani driver del Rainbow Team Gaia Genova e il monferrino Pietro Grotto. A distinguersi è stata in particolare Gaia Genova, capace di conquistare la pole position nella giornata di sabato e di imporsi in gara 1, disputata domenica mattina. Nella seconda prova di domenica la pilota del Rainbow Team ha chiuso al secondo posto alle spalle di Alberto Canzian. Il risultato ha determinato anche la graduatoria finale del weekend: Genova e Canzian hanno terminato a pari punti, ma quest’ultimo ha conquistato il primato grazie al tempo più veloce. A completare la classifica sono stati Linda Apollinari e Pietro Grotto.

«Siamo orgogliosi dell’entusiasmo che il Waterfestival di Viverone suscita nelle tante scuderie, provenienti da tutto il mondo, che ogni anno scelgono di ritrovarsi per correre a Viverone. Vogliamo ringraziare la Regione Piemonte, la Federazione Italiana Motonautica e il presidente Giorgio Viscione, gli enti e le amministrazioni del territorio, gli sponsor, i partner, i collaboratori e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione dell’evento. Portare il Campionato Europeo di Formula 2 e il Mondiale di Formula 4 è per noi una grande soddisfazione e conferma le qualità del circuito, molto apprezzato dai piloti e team. Si conferma un’importante occasione per valorizzare la vocazione turistica del lago e far conoscere il territorio attraverso la motonautica. Allo stesso tempo, la presenza della Formula Junior Élite è fondamentale per avvicinare i più giovani a questa disciplina e costruire il futuro dello sport. Il Waterfestival vuole essere proprio questo: un grande evento sportivo, ma anche uno strumento per promuovere la motonautica e le potenzialità dell’intrattenimento sportivo in Piemonte», dichiarano gli organizzatori Fabrizio Bocca, già campione del mondo di Formula 1 H2O e Team Principal del Rainbow Team, ed Elisa Manzetta Bocca, Team Manager del Rainbow Team.