L'Assunta a Oropa, il Vescovo Farinella: "Guarda la stella, invoca Maria" FOTO

Nella sera della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria sabato 15 agosto, il Vescovo Roberto Farinella ha presieduto al Santuario di Oropa la partecipatissima processione serale “aux flambeaux”, recitando il Santo Rosario lungo il percorso illuminato da un migliaio fiaccole. Nella riflessione conclusiva il Vescovo ha ripreso l’antica invocazione di San Bernardo, “Respice stellam, voca Mariam” – “Guarda la Stella, invoca Maria”, indicando in Maria la luce che orienta il cammino senza mai trattenere lo sguardo su di sé, ma conducendo sempre a Cristo.

Il Vescovo ha richiamato anche le parole di Papa Leone, secondo cui nel cuore di Maria si incontrano il cielo e la terra, il tempo e l’eternità, invitando i presenti a custodire nella vita quotidiana la bellezza vissuta quella sera ai piedi del Santuario. La celebrazione si è conclusa con la benedizione, affidando il cammino di fede della comunità diocesana alla protezione di Maria, “guida e compagna di viaggio sulla via del Cielo”.