Cerrione, incidente sulla provinciale 143: ferito un motociclista 21enne

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 15 agosto, a Cerrione. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14 sulla strada provinciale 143 e ha coinvolto una Fiat 500 e un motociclo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Mongrando per effettuare gli accertamenti e gestire la viabilità.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo del 2005 residente a Sandigliano, rimasto ferito e successivamente trasportato all'ospedale per le cure del caso.

Alla guida della Fiat 500 si trovava invece una donna del 1984 residente a Cerrione, che non avrebbe riportato ferite.

Per consentire la rimozione dei mezzi è stato richiesto l'intervento del carro attrezzi.