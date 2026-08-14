Pallavolo, Gruppo Sportivo Tollegno: Under 12 e Under 13 pronte per la nuova stagione

Il Gruppo Sportivo Tollegno continua a investire con convinzione sul proprio settore giovanile. In vista della stagione 2026/27, la società sarà nuovamente protagonista con le formazioni Under 12 e Under 13, due gruppi inseriti all’interno di un progetto comune che punta sulla crescita tecnica, sportiva e umana delle giovani atlete.

Per il secondo anno consecutivo, il GST iscriverà una propria formazione al campionato Under 12 FIPAV. Una scelta che conferma la volontà della società di dare continuità al percorso intrapreso e offrire alle più giovani la possibilità di confrontarsi in una competizione federale, fare esperienza e iniziare a vivere sempre più da vicino il clima delle partite ufficiali.

Alla guida dell’Under 12 ci sarà Mattia Pesce, chiamato ad accompagnare le ragazze in una stagione che rappresenterà soprattutto un’importante occasione di formazione. Passione, entusiasmo e attenzione alla crescita del gruppo saranno gli elementi alla base del lavoro quotidiano in palestra.

A guidare l’Under 13 sarà Valentina D’Ettorre, che accompagnerà le giovani atlete durante i dieci mesi della stagione mettendo a disposizione del gruppo tutta la propria esperienza e passione.

Uno degli aspetti centrali del progetto sarà proprio la collaborazione tra Mattia Pesce e Valentina D’Ettorre. I due tecnici lavoreranno fianco a fianco nella crescita di entrambe le formazioni, condividendo allenamenti, obiettivi e metodologie di lavoro.

L’obiettivo del Gruppo Sportivo Tollegno va infatti oltre il risultato della singola partita: la volontà è quella di costruire un percorso continuo che permetta alle ragazze di crescere insieme, acquisire progressivamente nuove competenze e prepararsi, passo dopo passo, alle categorie successive.

Una nuova stagione è pronta a cominciare e per le giovani biancorossoblù sarà ancora una volta tempo di imparare, divertirsi, confrontarsi e crescere attraverso la pallavolo.

Il futuro del GST parte da qui.