Poliziotto biellese fuori servizio soccorre una ragazza a Torino: fermato l’aggressore

Si trovava a Torino durante il proprio giorno di riposo quando ha notato una ragazza che piangeva in strada. Il poliziotto, in servizio a Biella, si è fermato per prestarle soccorso.
Grazie al suo sostegno, gli agenti della Volante di Torino hanno sono intervenuti prontamente, fermando l'aggressore.
Il SAP di Biella si congratula con il collega ed esprime particolare apprezzamento per la prontezza e il senso del dovere dimostrati. Per il sindacato si tratta dell’ennesimo episodio in cui un poliziotto, pur libero dal servizio, interviene tempestivamente.