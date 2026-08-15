Mongrando: in 134 alla Corsa podistica di Ferragosto, Mario De Nile vince una mountain bike FOTO

Si è svolta ieri, venerdì 14 agosto, a Mongrando Curanuova la tradizionale Corsa podistica di Ferragosto, inserita nel programma della 30ª Festa patronale della Madonna Assunta.

L’iniziativa, non competitiva e aperta a tutti, ha registrato complessivamente 134 iscritti. Il percorso di 5 km, tracciato per le vie del paese, è stato affrontato di corsa, oppure camminando.

La prova era abbinata al Trofeo “Eraldo Carta” e al Trofeo “ANSPI La Vetta”, quest’ultimo intitolato a Luigi “Gino” Accotto, Gabriele Crida, Piero Cullaz, Pier Beppe Guabello, Mario Sasso e Pier Giorgio Sasso.

Nel corso delle premiazioni, una mountain bike è andata a Mario De Nile.