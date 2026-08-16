Valle Cervo, il Vescovo a Piaro per la festa di Sant’Antonio FOTO

Pomeriggio di festa oggi domenica 16 agosto a Piaro, in Valle Cervo, dove alle 15.30 è stata celebrata la Santa Messa nell’Oratorio di Sant’Antonio alla presenza del Vescovo.

Un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità, che ha accolto il Vescovo in occasione della celebrazione dedicata a Sant’Antonio. Al termine della funzione, la comunità ha offerto ai presenti un piccolo rinfresco per condividere un momento di festa e convivialità.

Anche quest’anno il Vescovo ha scelto di celebrare una Messa estiva in uno dei piccoli paesi della Valle Cervo. Per questa estate la tappa è stata Piaro, dove la comunità si è ritrovata nell’oratorio dedicato a Sant’Antonio.