Incendio sul Monte Barone, 34 lanci dell’elicottero regionale: cinque le zone operative FOTO

Alle 19.30 di oggi, sabato 15 agosto, sono cinque le aree interessate dalle operazioni a terra contro l’incendio sul Monte Barone.

Nel corso della giornata l’elicottero regionale ha effettuato complessivamente 34 lanci con l’ausilio del personale DOS, i direttori delle operazioni di spegnimento. Gli interventi aerei hanno riguardato il Bivacco Cascinetta, la pineta sopra Le Piane e il territorio vicino al Rifugio La Ciota.

Un primo presidio rimane attivo nei pressi del ristorante Alpe Noveis, dove prosegue il contenimento delle fumarole sparse. Il secondo settore comprende il ponte sul rio Vacchera e la strada che scende verso Le Piane. Diversi mezzi sono dislocati anche presso un’abitazione e la chiesetta della frazione, dove sono continuate le attività di spegnimento.

A Le Piane opera un presidio dinamico, disposto in seguito all’avanzata del fronte nella pineta sovrastante. Nella zona del Bivacco Cascinetta il personale di terra, trasportato in elicottero, ha realizzato una linea di protezione con pale, picconi e zappe. Al Rifugio La Ciota sono invece presenti operatori dotati di atomizzatori.

L’azione di contenimento continua in tutti e cinque i punti.

Sono 27 i Vigili del Fuoco impiegati: 12 della sede centrale di Biella, tre del Comando di Asti, nove di Torino e tre di Novara. La dotazione comprende un’Unità di comando locale, un mezzo logistico, un carro fari e sette autobottipompa: due Scania, una VAM 4000, una di Cossato, una Scout di Valdilana, una del Comando di Torino e una del distaccamento di Livorno Ferraris, appartenente al Comando di Vercelli.

Sono presenti anche il mezzo CA di Cossato, un modulo boschivo di Asti, due di Novara, tre di Torino e un ulteriore modulo antincendio boschivo del Comando torinese.

Sul territorio operano inoltre 15 volontari del Corpo Antincendi boschivi con cinque mezzi e due coordinatori AIB. Il Coordinamento della Protezione civile di Biella partecipa con due operatori e un’autobotte.

La Croce Rossa Italiana assicura il primo soccorso presso il Posto di comando avanzato. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Coggiola e il personale forestale.