Biella, in piazza Vittorio Veneto torna il “Mercatino Solidale”

Domenica 20 settembre 2026 piazza Vittorio Veneto, a Biella, ospiterà “Mercatino Solidale 2”, appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 18, con ingresso libero e il patrocinio della Città di Biella.
I visitatori troveranno un mercatino creativo, produttori locali, street food e un set fotografico per gli animali. Il programma prevede inoltre una passeggiata con un educatore cinofilo, un’attività di pet therapy con golden retriever rivolta ai ragazzi con disabilità e una dimostrazione delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria.
Nel corso dell’evento si terrà anche una sfilata a quattro zampe, con numerosi premi. Per partecipare sarà obbligatorio presentare il libretto sanitario del cane.
Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al sostegno degli animali in difficoltà.