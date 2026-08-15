 / Animalerie

Animalerie | 15 agosto 2026, 08:10

Biella, in piazza Vittorio Veneto torna il “Mercatino Solidale”

Biella, in piazza Vittorio Veneto torna il “Mercatino Solidale”

Biella, in piazza Vittorio Veneto torna il “Mercatino Solidale”

Domenica 20 settembre 2026 piazza Vittorio Veneto, a Biella, ospiterà “Mercatino Solidale 2”, appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 18, con ingresso libero e il patrocinio della Città di Biella.

I visitatori troveranno un mercatino creativo, produttori locali, street food e un set fotografico per gli animali. Il programma prevede inoltre una passeggiata con un educatore cinofilo, un’attività di pet therapy con golden retriever rivolta ai ragazzi con disabilità e una dimostrazione delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria.

Nel corso dell’evento si terrà anche una sfilata a quattro zampe, con numerosi premi. Per partecipare sarà obbligatorio presentare il libretto sanitario del cane.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato al sostegno degli animali in difficoltà.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore