E terminata oggi l'impegnativa manifestazione delle 10 in 10 sul lago d'Orta, gara a tappe che prevede di portare a termine dieci gare consecutive sulla distanza dei 10 km, dei 21 o della maratona .
L'edizione 2026 e stata caratterizzata dal caldo torrido con temperature costantemente sopra i 32 gradi che hanno a messo a dura prova il fisico degli atleti impegnati.
Ottima la prestazione del biellese Testore Sergio atleta tesserato per l'ASD Monte Casto Trail , che ha vinto la classifica assoluta della 21 km , unico atleta su questa distanza ad aver ultimato tutti i 21 km previsti , vittoria che ha dedicato al papà scomparso lo scorso anno che lo aveva sempre seguito nelle passate edizioni di questa competizione .
Per quanto riguarda la 10 km la classifica maschile e stata vinta da Gemelli Gabriele della Si-sport di Borgomanero e al femminile da Elwna Bellon della ASD Bumbasina Run .
La serie di 10 maratone ha visto primi al traguardo lo Slovacco Petreje Martin e Oggero Simona dell'ASD Supermarathon club Italia.
In Breve
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
SPORT | 14 agosto 2026, 17:52
"10 in 10" del Lago d'Orta, il biellese Testore tra i protagonisti FOTO
Tesserato per l'ASD Monte Casto Trail ha vinto la classifica assoluta della 21 km
E terminata oggi l'impegnativa manifestazione delle 10 in 10 sul lago d'Orta, gara a tappe che prevede di portare a termine dieci gare consecutive sulla distanza dei 10 km, dei 21 o della maratona .