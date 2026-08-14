"10 in 10" del Lago d'Orta, il biellese Testore tra i protagonisti FOTO

E terminata oggi l'impegnativa manifestazione delle 10 in 10 sul lago d'Orta, gara a tappe che prevede di portare a termine dieci gare consecutive sulla distanza dei 10 km, dei 21 o della maratona .

L'edizione 2026 e stata caratterizzata dal caldo torrido con temperature costantemente sopra i 32 gradi che hanno a messo a dura prova il fisico degli atleti impegnati.

Ottima la prestazione del biellese Testore Sergio atleta tesserato per l'ASD Monte Casto Trail , che ha vinto la classifica assoluta della 21 km , unico atleta su questa distanza ad aver ultimato tutti i 21 km previsti , vittoria che ha dedicato al papà scomparso lo scorso anno che lo aveva sempre seguito nelle passate edizioni di questa competizione .

Per quanto riguarda la 10 km la classifica maschile e stata vinta da Gemelli Gabriele della Si-sport di Borgomanero e al femminile da Elwna Bellon della ASD Bumbasina Run .

La serie di 10 maratone ha visto primi al traguardo lo Slovacco Petreje Martin e Oggero Simona dell'ASD Supermarathon club Italia.