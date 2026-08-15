Musica sacra a Rosazza: Astorga e Comotto in concerto

Serata di musica sacra a Rosazza, dove giovedì 14 agosto, nella chiesa parrocchiale, si è tenuto il concerto con il tenore David Astorga e l’organista Angelo Comotto.

Il programma ha proposto musiche di Bach, Bizet, Franck, Schubert e Stradella, interpretate dai due musicisti nel corso dell’appuntamento.

Nato in Costa Rica nel 1988, David Astorga ha iniziato gli studi di storia e musica all’università della sua città, per poi specializzarsi al Royal Conservatory di Bruxelles. Ha completato la propria formazione partecipando ai programmi per giovani cantanti dell’International Opera Academy di Gent, del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo di Valencia, della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna e dell’Opera Studio del Teatro di Tenerife.

Nel corso della carriera ha vinto importanti concorsi internazionali, tra cui il Maria Callas nel 2015, il Salice d’Oro nel 2017 e il concorso internazionale di Tenerife nel 2018. Si è inoltre esibito in numerosi teatri, tra i quali il Théâtre des Champs-Elysées, il Teatro Regio di Parma, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro de la Maestranza di Siviglia, l’Estonian National Opera, il Teatro Sociale di Como, il Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia, la Flemish Opera di Anversa, il Teatro Nacional de Costa Rica, il Teatro Nacional de República Dominicana, l’Arts Center delle Filippine e l’Opera di Tenerife.

Astorga collabora regolarmente con direttori quali Roberto Abbado, Francesco Ivan Ciampa, Sigiswald Küijken, Fabio Biondi, Zubin Mehta, Evelino Pidò e Giampaolo Bisanti.

Angelo Comotto, nato a Vigliano nel 1961, dopo la Maturità Classica ha studiato organo, pianoforte e armonia presso l’Académie de Musique “Prince Rainier III” di Monaco, conseguendo i relativi diplomi. Il 4 luglio 2011 si è laureato in Organo e Composizione Organistica presso l’Istituto Musicale della Valle d’Aosta.