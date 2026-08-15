Come vestirsi a Ferragosto per essere glam?

Il vero dilemma di Ferragosto? Non dove andare, ma come vestirsi. Che il programma preveda una giornata al mare, un pic nic in campagna, una gita tra sentieri e panorami d'alta quota oppure un tour tra borghi e città d'arte, ecco le idee look (in base alla meta), facilissimi da replicare per un Ferragosto in grande stile. Pronte a scoprirli?

Look per Ferragosto al mare

Se per voi Ferragosto è sinonimo di salsedine, crema solare e piedi rigorosamente nella sabbia, il costume intero sarà il punto di partenza perfetto. Sceglietelo monospalla e indossatelo con un paio di shorts in lino a righe e una borsa in rafia super capiente. Ai piedi, un paio di infradito jelly, perfette in spiaggia, ma anche per l'aperitivo vista mare. Infine via libera a jeans e top leggeri, completi camicia e shorts o costumi da bagno indossati con gonne pareo, pronte per il bagno di mezzanotte.

Look per Ferragosto in piscina

La notte di Ferragosto è fatta per aspettare l'alba ballando sotto le stelle. Se siete invitate a un party a bordo piscina, è il momento di tirar fuori dall'armadio un abito degradé con tutte le sfumature di un tramonto o delle onde del mare. I vestiti sfumati infatti hanno conquistato le passerelle con i loro colori: si abbinano a sandali gioiello e a un make up scintillante, per un look da sirena.

Look per Ferragosto al party

Se per voi Ferragosto significa party con amici, nella vostra valigia non può mancare un abito a rete semitrasparente, la tendenza più glamour dell'estate. Le passerelle lo propongono nero, chic e facile da abbinare, ma si può anche scegliere una versione a maglia color corda. Il vantaggio? È fresco, non occupa spazio e si infila al volo sopra al bikini, senza ripassare da casa a cambiarsi. A questo punto, bastano un paio di maxi orecchini dorati e sandali flat per avere il perfetto outfit da notte di mezza estate.

Look per Ferragosto in campagna

Avete in programma un picnic tra prati e colline o un pranzo in agriturismo? Il look ideale dovrà essere rilassato, ma non banale. Optate per un set in cotone sangallo, da accompagnare a una borsa colorata e a un paio di espadrillas con suola in corda: un mix & match super estivo, freschissimo e chic.

Look per Ferragosto in città d'arte

Tra vicoli, monumenti e musei, comfort e praticità restano le parole d'ordine imprescindibili. Per non sbagliare, puntate su un maxi abito in lino o cotone e abbinatelo a un paio di ballerine rasoterra e a una tote bag in cui riporre city guide, biglietti, bottiglia d'acqua e tutto il necessario per l'intera giornata. Completate l'outfit con un foulard a stampa bandana, da annodare in testa o avvolgere intorno al collo in caso di aria condizionata troppo forte.

Look per Ferragosto in montagna

Anche ad alta quota il dress code può essere curato. Il segreto è giocare con il layering, in modo da potersi adattarsi con facilità a eventuali cambi di temperatura. Una canottiera in cotone, pantaloni tecnici dal fit rilassato e una giacca antipioggia costituiscono la base ideale. A completare il tutto, un paio di sneakers o scarponcini da trekking, pronti a seguirvi lungo sentieri e soste panoramiche.

Look per Ferragosto in famiglia

Ferragosto in famiglia? Non significa che non possiate essere super glam! Un abito dal taglio aderente, ma in un colore lollipop come il rosa è perfetto per una romantica serata di Ferragosto solo voi e il vostro amore!