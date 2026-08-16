Tante cose da fare a Biella domenica 16 agosto

Domenica 16 agosto
- Sala, pranzo di comunità
- Bioglio, festa dell'Assunta
- Viverone, corteo dalla chiesa all'oratorio 10,30, alle 11 prolusione del Sindaco, aperitivo
- Bagneri, Santa Messa
- Gaglianico, aperitivo di San Rocco
- Pollone, Pizza in Piazza per San Rocco
- Rosazza, Polenta all'alpe Desate
- Sordevolo, festa di San Rocco Alpini
- Piedicavallo (frazione Montesinaro) - Giardini Ponte Pinchiolo dalle 20,45 spettacolo Teatrando Bursch in festival - “La diga al Lago della Vecchia”
- Miagliano, al Lanificio Botto di Miagliano, inizierà un viaggio nella memoria della Valle Cervo dal titolo “Il Trenino della Balma” - Incontro tra parole e immagini”.
- Graglia, al Santuario è in programma una meditazione musicale per la Festa dell’Assunta
- Cossato, luna park
- Campiglia Cervo, frazione Magnani dalle 15,30 Atmosfere Musicali Ottocentesche con la pianista Maria Nikitin
- “Netro Agosto in Festa 2026”
- Magnano, Casa Parrocchiale, via S. Marta dalle 16,30 TUTTO A POSTO di MATTEO NEGRI - FESTIVAL DI ARTI VISIVE FUORIPROGRAMMA 2026
- Oropa, eventi
MOSTRE
- Rete Museale Biellese, un fine settimana ricco di eventi
- Valle Cervo, San Giovanni d'Andorno mostra a tema acqua
- Pray, fino a domenica 27 settembre 2026 la Fabbrica della Ruota di Pray ospiterà la mostra intitolata “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”
- Piedicavallo — "Valle Cervo - Per non dimenticare 2020-2025", mostra fotografica
- Magnano — Mostra "Tutto a posto" (Matteo Negri), Chiesa Parrocchiale, 25 luglio-23 agosto. Festival di Arti Visive Fuoriprogramma 2026
- Campiglia Cervo (fraz. Oretto) — Mostra "Valle Cervo, appunti" (Andrea Dalla Fontana e Nadia Azzoni), La Bürsch, dal 21 giugno al 30 agosto, 8:00-18:00
- Valdilana — Mostra "Luccicanza" di Chiara Camoni, Casa Zegna, dal 24 maggio al 22 novembre, domeniche 11:00-17:00 (ad agosto aperto tutti i giorni). a cura di Ilaria Bonacossa
- Pray — Mostra "Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte" fino al 13 settembre
- Pettinengo — Mostra "Transumanza: l'arte nella migrazione" (Corinna Wollf), Villa Piazzo, dal 17 luglio al 13 settembre, 9:00-19:00. a cura di Pacefuturo
- Donato — Mostra sull'acqua, Centro di Documentazione sull'Emigrazione, dal 5 luglio all'11 ottobre, 14:30-18:30. "Chiare, fresche e dolci. Le nostre acque: una ricchezza"
- Donato — Mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni, Biblioteca comunale, dal 21 giugno al 29 agosto, martedì 15:30-17:30 e sabato 10:00-12:00. ingresso gratuito
- Sala Biellese — Mostra "Ritrattə Partigiane", Casa della Resistenza, dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica 10:00-12:00 e 15:00-18:00
- Masserano — Visite guidate al Palazzo dei Principi, tutti i fine settimana, dal 14 marzo al 1 novembre, ore 15:00-18:00. visite guidate alle 15, 16 e 17
- Biella (Oropa) — Mostra dedicata a Maria Bonino fino al 27 settembre
- Rosazza — Mostra sul battesimo in Alta Valle del Cervo la mostra sarà visitabile ogni domenica fino al prossimo 27 settembre