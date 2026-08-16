ANAS: "Weekend di ferragosto scorrevole sulla nostra rete"

Un weekend di Ferragosto senza criticità di particolare rilevanza lungo la rete stradale e autostradale di Anas. L’andamento dei flussi di traffico di questi giorni racconta un Ferragosto diverso dal tradizionale esodo concentrato nel fine settimana. Molti viaggiatori già in vacanza hanno scelto di utilizzare l’auto per brevi spostamenti sul territorio, escursioni, visite, giornate al mare o nei borghi vicini e nelle aree rurali, che si protrarranno fino a stasera, evitando le grandi partenze proprio nei giorni centrali del weekend di Ferragosto.

“Il traffico di rientro dal fine settimana di Ferragosto – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - si è presentato nel complesso scorrevole, grazie anche all’impegno costante delle nostre squadre e al monitoraggio continuo della rete. La priorità dell’azienda resta garantire la massima sicurezza e la migliore esperienza possibile per tutti gli utenti.

La scelta degli utenti – prosegue Gemme - sembra essere quella di rimandare i viaggi più lunghi ai prossimi giorni feriali, quando si prevede un movimento più diluito e, almeno nelle intenzioni, meno congestionato sulle principali arterie stradali: chi è già arrivato nelle località di vacanza si muove soprattutto nelle vicinanze, mentre per le partenze vere e proprie molti automobilisti sembrano preferire aspettare il lunedì e i giorni successivi. Le stime dell’Osservatorio della Mobilità Stradale di Anas prevedono infatti, da domani, lunedì 17 a giovedì 20 agosto, oltre 34,7 milioni di spostamenti, con un leggero picco nella giornata di lunedì di 8,8 milioni.

In giornate caratterizzate in particolare dal traffico di natura turistica – prosegue Gemme -, invitiamo sempre tutti gli automobilisti a mantenere la massima attenzione, a rispettare i limiti di velocità e la segnaletica e a seguire con scrupolo i protocolli e le indicazioni fornite lungo il percorso. La sicurezza è una responsabilità condivisa: il comportamento di ciascuno è fondamentale per contribuire a rendere il viaggio più sicuro e sereno per tutti. Nelle prossime settimane di controesodo, continueremo a lavorare con la massima attenzione per accompagnare i flussi di rientro e assicurare continuità, efficienza e sicurezza sulla nostra rete”, ha concluso l’ad di Anas.

Il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo) e su quello di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345). Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it.



