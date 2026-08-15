Netro: annullato lo spettacolo pirotecnico, confermata la festa di Ferragosto FOTO

Lo spettacolo pirotecnico previsto alle 23 di sabato 15 agosto a Netro è stato annullato. A comunicarlo sono gli organizzatori: le piogge attese non sono arrivate e non è stata concessa l’autorizzazione necessaria per i fuochi d’artificio.

Rimane confermato il resto del programma in piazza XX Settembre. Dalle 16 è aperta la mostra dell’artigianato e degli hobbisti, accompagnati dalla musica in piazza e itinerante. Sono previsti anche i giochi di una volta.

Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico per la grigliata di Ferragosto, con diverse specialità. Il Museo del Ferro sarà inoltre visitabile per l’intera giornata.

"I fuochi quest’anno purtroppo mancheranno, ma il nostro entusiasmo no!"