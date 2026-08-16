Mercoledì 12 agosto 2026 in 228 si sono presentati sulla linea di partenza della 20a edizione di “Per le strade di Calliano”, la manifestazione non competitiva/ludico motoria denominata organizzata dal Comune di Cavaglià e la festa dei giovani di Cavaglià con il supporto tecnico dell' ASD Atletica Santhià.
Nella classifica degli Uomini è arrivato primo Scartazzini Vinicius, seguito da Riva Matteo e Zecchini Thomas; in quella delle Donne Chiorboli Arianna, Tomasova Inna e Lorenzoni Cecilia.
“Per le strade di Calliano”, Scartazzini e Chiorboli primi al traguardo FOTO Roberto Canova
“Per le strade di Calliano”, Scartazzini e Chiorboli primi al traguardo FOTO Roberto Canova
“Per le strade di Calliano”, Scartazzini e Chiorboli primi al traguardo FOTO Roberto Canova
“Per le strade di Calliano”, Scartazzini e Chiorboli primi al traguardo FOTO Roberto Canova
“Per le strade di Calliano”, Scartazzini e Chiorboli primi al traguardo FOTO Roberto Canova
“Per le strade di Calliano”, Scartazzini e Chiorboli primi al traguardo FOTO Roberto Canova
“Per le strade di Calliano”, Scartazzini e Chiorboli primi al traguardo FOTO Roberto Canova
s.zo.