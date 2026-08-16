“Per le strade di Calliano”, Scartazzini e Chiorboli primi al traguardo FOTO Roberto Canova

Mercoledì 12 agosto 2026 in 228 si sono presentati sulla linea di partenza della 20a edizione di “Per le strade di Calliano”, la manifestazione non competitiva/ludico motoria denominata organizzata dal Comune di Cavaglià e la festa dei giovani di Cavaglià con il supporto tecnico dell' ASD Atletica Santhià.

Nella classifica degli Uomini è arrivato primo Scartazzini Vinicius, seguito da Riva Matteo e Zecchini Thomas; in quella delle Donne Chiorboli Arianna, Tomasova Inna e Lorenzoni Cecilia.