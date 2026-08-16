Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO
La corsa è inserita nel circuito Corse solidali Biellesi Tapa Run Biella
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Giornata di festa a di sport a Bioglio oggi pomeriggio domenica 16 agosto con la "StraBioglio", nell'ambito di "Bioglio in festa".
Al percorso dedicato gli under 10 (Nati dal 2016), la StraBioglio Baby hanno partecipato 10 bambini, mentre in 54 alla XXVI edizione "Ciao Simo" il cui ricavato sarà devoluto all'associazione AIL Clelio Angelino.
La corsa è inserita nel circuito Corse solidali Biellesi Tapa Run Biella.
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Bioglio, sport e solidarietà con la StraBioglio: 54 partecipanti alla "Ciao Simo" FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it