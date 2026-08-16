Rosazza, festa di San Rocco all’Alpe Desate FOTO

Domenica 16 agosto una calda giornata di sole ha fatto da cornice alla tradizionale Festa di San Rocco all’Alpe Desate, conosciuta anche come “Dasè”, nel comune di Rosazza.

Il programma religioso si è aperto alle ore 11:00 con la Santa Messa celebrata nella chiesetta dedicata al Santo da Don Gianluca Romanò, della Parrocchia di Sant’Elena di Milano. Dopo la cerimonia la EX-NOVO Street Band ha allietato l' atmosfera con diversi brani coinvolgenti. A seguire, si è svolto l’incanto dei prodotti offerti e il sorteggio dei premi della lotteria, momenti sempre molto attesi dai partecipanti.

Al posto della classica polenta concia, viste le disposizioni di legge per evitare incendi, sono stati distribuiti panini e piatti freddi.