Cossato, San Rocco tra festa e siccità: "Preghiamo anche per la pioggia" FOTO e VIDEO

È stata una giornata di festa e di partecipazione quella di oggi, 16 agosto, a Cossato, in occasione delle celebrazioni per San Rocco.

A tracciare un primo bilancio è Mariano Zinno, assessore alla Cultura e agli Eventi del Comune di Cossato: "È stata una festa partecipata, con una buona presenza di gente arrivata non solo da Cossato. C'è stata una buona partecipazione anche alla tradizionale benedizione degli animali".

La manifestazione ha mantenuto anche quest'anno la sua formula tradizionale, con i banchi disposti lungo le vie del centro: via Mazzini, via Martiri fino al semaforo e oltre il ponte, via Lamarmora, la zona retrostante via Ranzoni e piazza Angiono.

"I banchi sono rimasti quelli della tradizione che offrono un po' di tutto e la festa ha richiamato sia cossatesi sia persone provenienti da fuori città – aggiunge Zinno –. È un appuntamento importante anche per le attività del territorio, perché porta persone nei bar e nei negozi e contribuisce a creare movimento in città".

Particolarmente sentita anche la tradizionale benedizione degli animali, celebrata da don Fulvio Dettoma. Il sacerdote ha rinnovato l'appuntamento e rivolto anche una preghiera al signore affinché conceda il dono della pioggia, in un momento segnato dalla siccità e dalla scarsità di precipitazioni.

Resta invece da chiarire il programma dei fuochi artificiali. "Al momento non sappiamo ancora se sarà possibile farli. Se resterà in vigore lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi non ci saranno. Per organizzare lo spettacolo servono comunque diversi giorni, quindi attendiamo di capire come evolverà la situazione", conclude l'assessore.