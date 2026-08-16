Sagliano Micca, scontro tra moto e Jaguar sulla provinciale 100

Oltre a quello di Cerrione nel pomeriggio di ieri 15 agosto si è verificato un altro incidente tra auto e moto, questa volta a Sagliano. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 sulla strada provinciale 100 e ha coinvolto una moto Suzuki e una Jaguar.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri che sono intervenuti, il motociclo era condotto da un uomo del 1978, di origine straniera e residente a Candelo. La moto è entrata in collisione con la Jaguar, guidata da un uomo del 1959, residente fuori regione.

Ad avere bisogno di assistenza è stato il conducente della moto, che è stato trasportato al punto di soccorso di Ponderano per gli accertamenti del caso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.