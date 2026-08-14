Incendio tra Favaro e La Valle di Pralungo, Vigili del Fuoco in presidio nella notte

Notte di presidio da parte dei Vigili del Fuoco nella zona compresa tra Favaro e la frazione La Valle di Pralungo, dove ieri, giovedì 13 agosto, è divampato un incendio.

I Vigili hanno continuato a monitorare l'area anche durante le ore notturne, mantenendo sotto controllo la situazione. La notte è trascorsa senza particolari criticità e tutto è rimasto tranquillo.

Nel corso dell'incendio erano intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a due squadre AIB. Sul posto era stato impiegato anche un elicottero per contenere le fiamme e scongiurare il rischio che il rogo potesse estendersi.