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CRONACA | 14 agosto 2026, 09:17

Incendio tra Favaro e La Valle di Pralungo, Vigili del Fuoco in presidio nella notte

Nel corso dell'incendio erano intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a due squadre AIB

Incendio tra Favaro e La Valle di Pralungo, Vigili del Fuoco in presidio nella notte

Incendio tra Favaro e La Valle di Pralungo, Vigili del Fuoco in presidio nella notte

Notte di presidio da parte dei Vigili del Fuoco nella zona compresa tra Favaro e la frazione La Valle di Pralungo, dove ieri, giovedì 13 agosto, è divampato un incendio.

I Vigili hanno continuato a monitorare l'area anche durante le ore notturne, mantenendo sotto controllo la situazione. La notte è trascorsa senza particolari criticità e tutto è rimasto tranquillo.

Nel corso dell'incendio erano intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a due squadre AIB. Sul posto era stato impiegato anche un elicottero per contenere le fiamme e scongiurare il rischio che il rogo potesse estendersi.

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s.zo.

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