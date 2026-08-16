Netro, ciclista cade dalla bici e si ferisce alla testa

Incidente autonomo ieri 15 agosto a Netro, dove un ciclista è caduto dalla propria bicicletta riportando una ferita alla testa.

L'episodio è avvenuto poco dopo il chilometro 14. Il personale della Forestale di Biella, che si stava recando in zona per un altro intervento, si è imbattuto nel ciclista, che presentava una perdita di sangue dalla testa.

L'uomo aveva già contattato direttamente il 118. La centrale operativa ha quindi verificato la situazione con il servizio di emergenza, che ha confermato l'intervento dei soccorritori, anche attraverso l'elisoccorso.

La pattuglia è stata invitata a rimanere sul posto fino all'arrivo dei sanitari.

Gli accertamenti sono stati effettuati per ricostruire la dinamica della caduta, che secondo quanto riferito sarebbe avvenuta autonomamente.