Tante cose da fare nel we del 19, 20 e 21 dicembre

Venerdì 19 dicembre
- Ronco, incontro sul digitale al polivalente dalle 14 alle 19
- Pollone, festa degli auguri dalle 20,30 con la partecipazione dei ragazzi delle scuole presso Piazza Delleani
- Viverone, Polivalente , via Gattinara, alle 20,30 Festa degli Auguri
- Biella, libri in giro 15,30 - 17,30
- Biella, concerto Perosi
- Ronco, dalle ore 14 alle 17, a Ronco Biellese è in programma un incontro informativo dal titolo “Come comprendere meglio le bollette”
- Biella, CHRISTMAS PARTY con DJ Set
- Biella, Ana Biella via Ferruccio, scambio di auguri in sede prima di chiusura per Natale ore 18,30
- Masserano, mostra di presepi San Teonesto
- Biella, mercatino natalizio Monastero Mater Carmeli
- Pray, presepe meccanico
- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”
- Mosso, presepe gigante di Marchetto, il cameraman biellese Ivo Bonato alle ore 21 .00 presso la Sala degli Alpini in piazzetta delle Granaglie
- Biella, presepe di Fratel Amilcare
- Biella, alle ore 20,30 al Palapajetta spettacolo di Natale organizzato dalla asd Skating Biella.
- Piaro e Forgnengo, Presepi tra le vie
- Masserano, presepe di Morezzi dalle 10 alle 18
- Biella, eventi Natale
- Candelo, concerto di Natale Chiesa Santa Maria Maggiore ore 21
- Oropa, pista di pattinaggio
Sabato 20 dicembre
- Biella, Accendiamo il Biella Forum per un sabato di grande volley. Appuntamento alle 17:00 per la Serie D e alle 20:30 per la Serie C.
- Borriana, Mercatino di Natale, Bessa Christmas Trail passeggiata e corsa
- Crevacuore, Fiaccolata di Natale
- Masserano, mostra di presepi San Teonesto
- Cossato, Babbo Run ritrovo ore 14 in piazza della Chiesa, partenza alle 15 camminata ludico motoria per le vie di Cossato
- Lessona, Biella Gospel Choir in concerto
- Cavaglià, Festa degli Auguri di Natale alle 21 di sabato 20 dicembre, al salone polivalente.
- Sandigliano, cena degli auguri FI
- Pray, Natale in vetrina, 21,30 premiazione migliore addobbo e migliore vetrina
- Casapinta, Natale in coro Chiesa di San Lorenzo
- Viverone, Natale incantato
- Callabiana, in Municipio all’ingresso del Percorso 2, mostra “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani. Presepe meccanico e presepi nel bosco
- Oropa, pista di pattinaggio
- Biella, eventi Natale
- Biella, AIB Biella dalle 15,30 alle 18,30 per gli auguri natalizi alla Fons Vitae
- Masserano, presepe di Morezzi dalle 10 alle 18
- Biella, presepe di Fratel Amilcare
- Valle San Nicolao, festa di Natale
- Mosso, presepe gigante di Marchetto
- Ponderano, gli Alpini organizzano un concerto natalizio presso la RSA “Don Matteo Zanetto”, alle 16
- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”
- Biella, mercatino natalizio Monastero Mater Carmeli
- Pray, presepe meccanico
- Biella, festa di Natale Minibasket
- Natale a Cossato, concerto di Natale
Domenica 21 dicembre
- Sordevolo, ore 18 serata di Natale Oasi di Biella
- Pollone, scambio degli auguri presso il presepe in via Pier Giorgio Frassati
- Viverone, Natale incantato
- Oropa, Visite guidate dalle 11
- Biella, celebrazione della commemorazione dell’Eccidio di Piazza San Cassiano
- Mongrando sotto l'albero dalle 9 alle 18, mercatino, concorsi, caccia al tesoro, laboratori
- Biella, centro dinamico via Delleani, feata di Natale, gara di ballo dalle 14
- Piatto, corsa in ricordo di Paolo Botta
- Biella, commemorazione Eccidio San Cassiano
- Strona, mercatini di Natale, alberi creanatalizi dalle 10, spettacoli e musica, presenti anche gli Angeli in Moto
- Veglio, auguri di Natale dell'amministrazione 16,30 salone ex Enal
- Masserano, mostra di presepi San Teonesto
- Masserano, presepe di Morezzi
- Biella, eventi Natale
- Mercatini Intrecci di Natale
- Biella, presepe di Fratel Amilcare
- Vigliano, corsa dei babbi Natale
- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”
- Mosso, presepe gigante di Marchetto
- Camandona, mercatini di Natale
- Biella, mercatino natalizio Monastero Mater Carmeli
- Pray, presepe meccanico
- Callabiana, in Municipio all’ingresso del Percorso 2, mostra “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani. Presepe meccanico e presepi nel bosco
MOSTRE
- Cerrione, Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” mostra “Leonardo da Vinci: omaggio a Tomena” fino al 14 dicembre
- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.
- Biella, Cattedrale, piazza Duomo, SIA LUCE opera Bethlem di Daniele Franzella fino al 6/01/2026 dalle 7 alle 10
- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.
- Pollone, mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati" presso Pala Fenoglio aperta nel fine settimana
- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi
dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero