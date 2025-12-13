Skating Biella regala un viaggio nel mondo con i pattini a rotelle

Anche quest’anno venerdì 19 dicembre alle ore 20,30 al Palapajetta a Biella con ingresso libero si terrà il consueto spettacolo di Natale organizzato dalla asd Skating Biella.

Il tema sarà un viaggio nel Mondo con le 8 ruote: il capitano Agustin Martines Lemos coadiuvato dalle hostess di volo Lucrezia, Maria Elena Recupero e Annarita Paraggio porteranno il pubblico in ben 13 Paesi del Mondo.

Partiremo dall’Argentina terra del tango, dei vasti spazi e della natura selvaggia, dove il ballo racconta storie d’amore, sogni e ogni passo è un battito del cuore, andremo in Francia a scoprire la moda ed i croissant, in Egitto terra con le sue monumentali piramidi, nelle Hawaii, in India ed in molti altri Paesi tutti da scoprire, per tornare poi nella nostra meravigliosa Italia.

Lo spettacolo sarà un momento molto atteso dai nostri atleti perché anche chi ha iniziato solo da pochi mesi avrà la possibilità di mostrare quanto imparato.

Quest’anno la coppia ospite sarà Martina Michelone (asd Skating Vercelli) e Giulio Perucchini (asd Gioca Novara) che allenati da Michela Pellò hanno vinto la medaglia di bronzo ai campionati europei 2025, quest’anno, spiega la presidentessa Barbara De Pieri, abbiamo voluto invitare dei ragazzi che personalmente conosco da molti anni, che sono territorialmente molto vicini a noi, coetanei di molti nostri atleti per dimostrare come con dedizione, sacrifici ed impegno si possa arrivare in alto.

Ospite della serata anche il quartetto formato dalle biellesi Annarita Paraggio, Lucrezia e Maria Elena Recupero che, con un’altra compagna, lo scorso anno hanno vinto il campionato nazionale AICS; quest’anno il nuovo quartetto che si chiamerà Kaya, nome non scelto a caso ma accuratamente studiato per il suo significato profondo che a seconda dell’origine ha vari significati: nella cultura scandinava significa purezza, in turco si riferisce ad una persona forte, mare e gioire in Haawaiiano, insomma un nome dalle mille sfaccettature come è il quartetto che quest’anno si è arricchito di una nuova atleta Asia Mandrino proveniente dalla Gioca Novara.

Il quartetto Kaya allenato dall’allenatore biellese Agustin Martines Lemos e dai tecnici novaresi Luca Zanchetta e Martina Radaelli debutterà con il nuovo disco proprio allo spettacolo di Natale.

L’ingresso al palazzetto è libero e gratuito proprio per permettere a tutti di poter vedere questo meraviglioso viaggio nel mondo!