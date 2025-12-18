All’Ipercoop di Biella, un dolce per te, uno in buono, uno in dono

Dal 18 al 24 dicembre, per ogni pandoro classico Coop da 1 kg e ogni panettone classico o senza canditi, da 1kg, a marchio Coop, acquistati dalle Socie e dai Soci Coop nei negozi Nova Coop, la Cooperativa donerà il tipico dolce natalizio o un buono sconto di pari valore alla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Piemonte.
Acquistando uno di questi tre prodotti si riceve un buono sconto di 4 euro spendibile dal 26 al 31 dicembre su una spesa minima di 20 euro in prodotti Coop. Gli accordi con il Comitato piemontese prevedono inoltre che la quota di contributo raccolta nei negozi Nova Coop della Lombardia (Castano Primo, Luino, Tradate) venga trasferita al Comitato lombardo.
