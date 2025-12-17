Accademia Perosi, ecco il Concerto di Natale: al pianoforte Davide Cava

A Biella, durante certe sere di dicembre, quando le luci natalizie formano costellazioni sui palazzi, si leva un’atmosfera da film come se si camminasse dentro una pellicola di Frank Capra tipo... La vita è meravigliosa...

È in una di queste sere, precisamente quella di venerdì 19 dicembre (ore 20.45), nella Sala dei Concerti dell'Accademia Perosi che propone il tradizionale Concerto di Natale, quest'anno ispirato al romanticismo, o meglio, alla poetica di Sergei Rachmaninoff.

Immaginiamo per un momento la Russia a cavallo tra due secoli. Un impero immenso e crepuscolare, gravido di tensione e di una malinconia vasta come la sua steppa. È da questo humus storico e spirituale che nasce la musica di Rachmaninoff, un cristallo di passione di densità quasi insostenibile.

L'Accademia, in questa serata speciale, ci invita a scomporre e ricomporre questo cristallo. Non attraverso una riproduzione filologica, ma tramite un gioco di specchi, di riadattamenti che, come le città invisibili di Calvino, ci mostrano lo stesso impero emotivo da prospettive sempre nuove. Vibreranno le note dell'architettura monumentale del Concerto n. 2 e della Sinfonia n. 2 , distillata in una forma più intima, quasi confidenziale. Si scomporranno i dialoghi tra violoncello e pianoforte della Sonata op. 19 , simili a una conversazione segreta tra due personaggi di un romanzo non scritto. E si materializzerà la tempesta della Sonata per pianoforte n. 2 .

A guidarci in questo viaggio sarà il pianista Davide Cava.

Ma ecco che questa immersione nel romanticismo russo non sarebbe completa senza un ritorno al qui e ora, alla precisa geometria emotiva del Natale. Tra le volute complesse di Rachmaninoff, si apriranno radure di luce: i canti e le musiche della tradizione. Saranno il nostro focolare, il punto fermo da cui partire e a cui tornare. Un contrappunto di semplicità e speranza che dialoga con la complessità della passione.

Il programma

S. Rachmaninoff - Concerto per Pianoforte e Orchestra No. 2 Op. 18 (trascrizione)

S. Rachmaninoff - Sonata per Violoncello e Pianoforte Op. 19 (trascrizione)

S. Rachmaninoff - Sinfonia No. 2 Op. 27 (trascrizione)

S. Rachmaninoff - Sonata per Pianoforte No. 2 Op. 36