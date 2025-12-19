Passport To Identity, Un passaporto culturale per vivere il territorio biellese insieme FOTO

Durante le festività, il Biellese si accende di una luce nuova: quella delle storie condivise, delle mani che creano, delle famiglie che esplorano il territorio come un unico grande racconto.

Si chiama LÙMINA – Passport to Identity ed è il progetto ideato da CoopCulture che invita il pubblico a vivere la cultura come esperienza continua, partecipata e trasformativa.

Pensato all’interno della programmazione Natale Culture, Lumina intreccia tre realtà simbolo del territorio: Antico Forno Massera Museum, FILA Brand Experience Center e la mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, in un percorso in tre tappe dedicato alle famiglie.

Il cuore del progetto è un oggetto semplice e potentissimo: il Passport to Identity, un vero e proprio passaporto culturale, fisico, che accompagna i partecipanti lungo il viaggio.

A ogni tappa, un timbro. Ma soprattutto, una pagina di esperienza: profumi, segni, colori, memorie. Un atlante personale e collettivo che cresce passo dopo passo. LÙMINA non propone atti partecipativi.

Nel forno storico di Bornasco (20 dicembre 2025, ore 15.00), la luce è quella del fare: aromi, gesti antichi, ingredienti che raccontano le famiglie e il territorio.

Nel Tunnel Temporale di FILA (27 dicembre 2025, ore 15.00), la luce attraversa il tempo e diventa movimento, gioco di squadra, memoria condivisa.

Nella mostra dedicata ad Andy Warhol (3 gennaio 2026, ore 15.00), la luce esplode nel linguaggio pop: segni replicati, identità che si moltiplicano, creatività che diventa gioco generazionale.

Ogni tappa produce una traccia concreta che confluisce nel passaporto, trasformandolo in un documento d’identità culturale. Completare il percorso significa non solo visitare tre luoghi, ma riconoscersi parte di una rete viva, in dialogo.

La partecipazione alle attività è gratuita, a numero chiuso con prenotazione è obbligatoria.

LÙMINA desidera essere un modello: un modo nuovo di pensare la collaborazione culturale, capace di generare valore territoriale, memoria partecipata e senso di appartenenza. Un atlante luminoso del Biellese, scritto dalle persone che lo attraversano.

INFO ORGANIZZATIVE

La partecipazione è gratuita, con numero di posti limitato.

La prenotazione è obbligatoria.

Per iscriversi è necessario scrivere a: palazzogromolosa@coopculture.it

DATE E ORARI

20 dicembre 2025, ore 15.00

Antico Forno Massera

Via Regina Margherita, 14

13884 – Sala Biellese (BI)

27 dicembre 2025, ore 15.00

Fila Brand Experience Center

Via C. Cavour, 17

13900 – Biella (BI)

3 gennaio 2026, ore 15.00

Palazzo Gromo Losa | Palazzo Ferrero

Corso del Piazzo, 22/24

13900 – Biella (BI)





