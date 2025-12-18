Salussola, incontro della Polizia Locale con le scuole su bullismo e cyberbullismo

Si è svolto nella mattinata di oggi un incontro formativo promosso dalla Polizia Locale di Salussola con gli alunni delle scuole primarie e secondarie del paese, dedicato ai temi del bullismo e del cyberbullismo. A condurre la lezione è stato il comandante Alessio Santi, che ha incontrato oltre una cinquantina di studenti, insieme agli insegnanti.

L’incontro, della durata di circa due ore, è stato intenso e partecipato. I ragazzi, dalla quinta elementare fino alla terza media, hanno seguito con attenzione e interesse, intervenendo con numerose domande e mostrando curiosità verso un argomento che li riguarda da vicino.

Il comandante Santi ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema fin dalle fasce più giovani, evidenziando come il bullismo e il cyberbullismo siano problematiche sempre attuali, che vanno prevenute attraverso la sensibilizzazione precoce, per evitare conseguenze più gravi in età adulta. L’approccio adottato durante l’incontro è stato calibrato in modo corretto e adeguato all’età degli studenti, favorendo il coinvolgimento diretto e la comprensione dei contenuti.

Il riscontro da parte dei ragazzi è stato positivo: gli studenti hanno apprezzato il confronto e il dialogo aperto su un tema complesso ma fondamentale per la crescita personale e sociale.