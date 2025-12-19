Torna a Biella la Sgambata di Santo Stefano

Venerdì 26 dicembre torna la tradizionale Sgambata di Santo Stefano organizzata dal gruppo Tapa Run Biella un appuntamento che da oltre 15 anni richiama corridori e camminatori a ritrovarsi in piazza Martiri della Libertà, a Biella, alle 10, per rinnovare gli auguri a tutti i biellesi attraversando il centro della città.

Dopo il successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, quest’anno l’obiettivo è di superare il risultato del 2024. Non è richiesta una quota di partecipazione e le offerte raccolte saranno devolute ad un orfanotrofio in Africa. All’arrivo thè caldo e torcetti tipici biellesi per tutti.

Sono previsti due percorsi: uno da 5 chilometri con passaggio dal Borgo del Piazzo ed uno da 3 chilometri rimanendo nel centro della città, per ritrovarsi, in piazza Vittorio Veneto sotto l’albero di Natale ad intonare tutti insieme un allegro canto natalizio (prima voce O’ Principe Policarpo Crisci) prima del rientro in piazza Martiri.

La Sgambata di Santo Stefano è l’ultimo appuntamento del calendario delle corse solidali 2025, promosso dal gruppo Tapa Run Biella che ha portato sulle strade della provincia migliaia di persone.