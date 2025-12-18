Natale e memoria in casa Tapa Run: festa degli auguri e corsa in ricordo di Paolo Botta FOTO

Natale e memoria in casa Tapa Run: festa degli auguri e corsa in ricordo di Paolo Botta

Clima di festa e condivisione in casa Tapa Run, dove in questi giorni si è svolto il tradizionale scambio di auguri natalizi. Un momento semplice ma sentito, arricchito da una conviviale “festa del panettone”, che ha riunito atleti, amici e famiglie nel segno dello stare insieme e della passione comune per la corsa.

Prima della chiusura dell’anno, però, il calendario del gruppo prevede ancora un appuntamento particolarmente significativo. Domenica 21 dicembre, a Piatto, i Tapa Run renderanno omaggio a Paolo Botta con una corsa collettiva lungo i sentieri che lui amava percorrere, trasformando la fatica condivisa in un gesto di memoria, vicinanza e comunità.

Il ritrovo è fissato per le 9.30 sotto il presepe del lavatoio della frazione Serralunga, un luogo profondamente legato alla figura di Paolo. Proprio qui aveva dedicato tempo ed energie insieme agli amici della Pro Loco di Piatto, contribuendo alla realizzazione del presepe e al valore sociale e simbolico che questo spazio ha assunto nel tempo.

Da Serralunga prenderà il via la “sgambata”, un giro in scioltezza di circa 7 chilometri, e al termine, il rientro a Serralunga sarà accompagnato da un ristoro.