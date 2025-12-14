 / EVENTI

EVENTI | 14 dicembre 2025, 08:00

"Come comprendere meglio le bollette": incontro gratuito a Ronco Biellese

&quot;Come comprendere meglio le bollette&quot;: incontro gratuito a Ronco Biellese

"Come comprendere meglio le bollette": incontro gratuito a Ronco Biellese

Venerdì 19 dicembre 2025, dalle ore 14 alle 17, a Ronco Biellese è in programma un incontro informativo dal titolo “Come comprendere meglio le bollette”, inserito nel percorso dedicato a digitalizzazione e sicurezza.

L’appuntamento si terrà presso la Pro Loco, in via Roma 82. L’incontro sarà condotto dal dottor Antonio Cajelli e sarà rivolto a chi desidera orientarsi nel complesso mondo delle bollette.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Progetto Tessere la Salute e le associazioni del territorio.

Per info e prenotazione (consigliata): 329 394 3133

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore