"Come comprendere meglio le bollette": incontro gratuito a Ronco Biellese

Venerdì 19 dicembre 2025, dalle ore 14 alle 17, a Ronco Biellese è in programma un incontro informativo dal titolo “Come comprendere meglio le bollette”, inserito nel percorso dedicato a digitalizzazione e sicurezza.

L’appuntamento si terrà presso la Pro Loco, in via Roma 82. L’incontro sarà condotto dal dottor Antonio Cajelli e sarà rivolto a chi desidera orientarsi nel complesso mondo delle bollette.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Progetto Tessere la Salute e le associazioni del territorio.

Per info e prenotazione (consigliata): 329 394 3133