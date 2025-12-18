Vandali in azione anche a Pray, danni all'Angelo della Pro Loco: “Non si ripeta più”

Dopo Cossato, i vandali colpiscono anche a Pray. A darne notizia i volontari della Pro Loco sui propri canali social: “L’Angelo di Pray, installazione natalizia voluta e realizzata dalla nostra associazione per regalare luce e bellezza al paese, è stato danneggiato da atti vandalici. Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe fermarsi a pensare che non ha colpito un oggetto ma il lavoro volontario, il tempo e l’impegno di tante persone che fanno qualcosa per la comunità, gratuitamente. Le immagini delle telecamere sono in fase di verifica. Ci auguriamo che episodi simili non si ripetano e che il rispetto per ciò che è di tutti venga prima di tutto”.