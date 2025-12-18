 / CRONACA

CRONACA | 18 dicembre 2025, 17:20

Vandali in azione anche a Pray, danni all'Angelo della Pro Loco: “Non si ripeta più”

L'associazione aggiunge: “Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe fermarsi a pensare che non ha colpito un oggetto ma il lavoro volontario, il tempo e l’impegno di tante persone che fanno qualcosa per la comunità, gratuitamente”.

Vandali in azione anche a Pray, danni all'Angelo della Pro Loco: “Non si ripeta più” (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco Pray)

Vandali in azione anche a Pray, danni all'Angelo della Pro Loco: “Non si ripeta più” (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco Pray)

Dopo Cossato, i vandali colpiscono anche a Pray. A darne notizia i volontari della Pro Loco sui propri canali social: “L’Angelo di Pray, installazione natalizia voluta e realizzata dalla nostra associazione per regalare luce e bellezza al paese, è stato danneggiato da atti vandalici. Chi ha compiuto questo gesto dovrebbe fermarsi a pensare che non ha colpito un oggetto ma il lavoro volontario, il tempo e l’impegno di tante persone che fanno qualcosa per la comunità, gratuitamente. Le immagini delle telecamere sono in fase di verifica. Ci auguriamo che episodi simili non si ripetano e che il rispetto per ciò che è di tutti venga prima di tutto”. 

 

News collegate:
 Neanche il Natale ferma i vandali, a Cossato danni all'Albero di piazza Chiesa - 18-12-25 09:40

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore