Sandigliano, sospetto veleno per gatto trovato in cortile

Attimi di preoccupazione questa notte a Sandigliano, dove una donna ha segnalato di aver trovato nel proprio cortile una sostanza sospetta, ritenuta potenzialmente veleno per gatti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno accertato la presenza di una sostanza di origine ignota all’interno di una ciotola. Il materiale è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti e analisi di laboratorio.

Secondo quanto riferito dalla richiedente, donna nata nel 2004, in passato erano già emersi dissidi legati al suo animale. I militari hanno raccolto la sua testimonianza e stanno verificando eventuali responsabilità di vicini o altre persone della zona.

La donna è stata informata delle proprie facoltà di legge, in attesa dei risultati delle verifiche per stabilire se la sostanza rinvenuta costituisca effettivamente un veleno.