Natale 2025 a Città Studi: Concerto di Natale con musica di Handel, Rameau e Mozart

Città Studi Biella è lieta di annunciare il suo ricco programma per celebrare le festività, unendo l'eccellenza della musica classica al divertimento contemporaneo. Due serate distinte, a ingresso gratuito, animeranno il Campus con l'obiettivo di creare un ambiente inclusivo e stimolante che abbracci ogni fascia d'età della Comunità Biellese: un Concerto di Natale con l’Orchestra Canova e CHRISTMAS PARTY con DJ Set.

Il primo evento in calendario è domani, giovedì 18 dicembre. Il Campus Città Studi Biella organizza il suo primo Concerto di Natale, un evento a ingresso gratuito che vedrà protagonista l’Orchestra da Camera “Canova”, diretta dal Maestro Enrico Pagano, con la partecipazione del soprano Barbara Massaro. L'appuntamento è alle ore 20.45 presso l'Auditorium di Città Studi.

Il concerto offre un programma raffinato e coinvolgente, pensato per un pubblico eterogeneo – dagli appassionati di musica classica ai neofiti, sino alle famiglie e ai bambini – alla scoperta di tre giganti della storia musicale europea: Handel, Rameau e Mozart.

La serata si aprirà con una selezione dai celebri Concerti Grossi Op. 6 di G. F. Handel, si proseguirà con le Suite orchestrali da Les Indes Galantes di J.-P. Rameau, mentre la conclusione della serata sarà affidata al soprano Barbara Massaro, che proporrà una selezione di quattro arie d'opera di W. A. Mozart e G. F. Handel. Un recital per accostare la raffinatezza del Maestro di Londra alla sorprendente creatività di Mozart, le cui melodie sono impresse da secoli nella memoria collettiva.

I protagonisti

Enrico Pagano

Enrico Pagano è uno dei direttori italiani più versatili della sua generazione, selezionato da Forbes nel 2021 tra i “100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia”. Diplomato in direzione d’orchestra, composizione e violoncello, ha collaborato con teatri e festival di rilievo nazionale e internazionale, tra cui l’Arena di Verona, il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Chigiana di Siena e il Festival Internazionale di Sintra in Portogallo. Ha lavorato con artisti come Alessandro Baricco, Gloria Campaner, Daniela Barcellona e Tommaso Lonquich. Accanto alla direzione, cura ricerca sul repertorio e sull’interazione con il pubblico in ottica divulgativa. È fondatore e direttore artistico dell’Orchestra da Camera Canova.

Orchestra da Camera “Canova”

L’Orchestra Canova è una delle realtà più innovative del panorama italiano, nata come start-up culturale per valorizzare giovani talenti e rinnovare il repertorio classico. Ha collaborato con istituzioni quali Arena di Verona, Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Chigiana e Teatro Dal Verme. È in residenza presso l’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma (2021–2027) e, dal 2026, alla Società dei Concerti di Milano. Oltre all’attività concertistica, cura progetti complessi in autonomia, come la programmazione alla Villa Reale di Monza.

Barbara Massaro

Soprano lirico-leggero, si diploma in viola e canto con Lode a Milano. A soli 21 anni vince il Concorso As.Li.Co debuttando nel ruolo di Despina in Così fan tutte, che la pone subito all'attenzione della critica per la sua voce cristallina e la naturalezza scenica. Il suo repertorio spazia dal Barocco al Belcanto, con debutti significativi come Nannetta (Falstaff) e Frasquita (Carmen – Arena di Verona). Ospite del Festival della Valle d’Itria in quattro edizioni, collabora regolarmente con grandi teatri come La Fenice, il Carlo Felice e la Filarmonica della Scala,diretta da maestri di fama internazionale.

Biglietti: www.eventbrite.it

Info: 015.855176 | www.cittastudi.org | www.orchestracanova.com

Secondo e non meno importante appuntamento è venerdì 19 dicembre | CHRISTMAS PARTY con DJ Set, una festa di Natale pensata per i giovani all'insegna della musica e del divertimento, nel cuore del Campus.

Alle 19 ci sarà Inaugurazione ufficiale della nuova caffetteria di Città Studi, mentre dalle 22,00 alle 02,00: DJ Set CHRISTMAS PARTY presso il Centro Congressi di Città Studi Biella. Un’iniziativa che rientra nella missione di Città Studi di creare un ambiente inclusivo e stimolante, offrendo ai giovani spazi dove incontrarsi, condividere esperienze e sviluppare un forte senso di appartenenza alla comunità.

Per partecipare al CHRISTMAS PARTY è necessario registrarsi qui: www.sealo.app

Info: +39 3450576507