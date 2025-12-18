Esami per le cinture colorate di Karate Do alla Fudoshin FOTO e VIDEO

Si è tenuto a Dorzano domenica 14 dicembre lo stage di Karate Do e l’esame per il passaggio di grado per i giovanissimi karateki del Dojo Fudoshin. I momenti di incontro collettivi sono molto importanti per la crescita degli studenti poiché durante questi spazi di aggregazione, hanno la possibilità di praticare con bambini che non conoscono, confrontarsi, superare l’imbarazzo per la novità, stringere nuove amicizie e condividere momenti di pratica ed emozioni.

Gli esami per il passaggio di grado rappresentano sempre un momento di tensione per tutti i praticanti; vedere che non sono soli, che altri stanno vivendo le loro stesse emozioni rappresenta in genere un forte sostegno. E poi superare la paura, l’imbarazzo e la vergogna attraverso il movimento fisico richiesto nel Karate, è un’esperienza che contribuisce in modo importante a costruire una solida autostima. La motivazione che tali eventi generano poi è un “carburante” davvero prezioso per alimentare l’entusiasmo durante le lezioni settimanali.

Ricordiamo che proprio come dei “muscoli”, sia l’Autostima che la Motivazione, per crescere, devono essere stimolate per tutta la Vita poiché saranno alleati insostituibili in tutte le sfide future. Per noi della Fudoshin, infatti, il Karate Do non è solo un’arte marziale che conduce alla conoscenza del proprio corpo, è anche un mezzo incredibilmente efficace per stimolare già nei bambini la corretta Autostima e una buona dose di motivazione, aiuta a renderli consapevoli che per raggiungere risultati veri occorre sempre impegnarsi, avere pazienza e costanza; che non sempre le cose sono facili ma quando si raggiungono gli obiettivi desiderati, si viene sempre ripagati per tutti gli sforzi con una gioia immensa.

E’ vero nel Karate non si raggiunge tutto subito, ogni conquista va sudata progressivamente sempre di più, ma la crescita, la determinazione, la capacità di affrontare le avversità, la capacità di gestire tensioni, stress ed emozioni negative non ha prezzo nella vita reale.

Non sempre è semplice insegnare, in un era dove tutto scorre rapidamente come i video su TikTok, e la soglia di attenzione pare sempre meno ampia, ripetere più volte una tecnica per migliorarla può già creare una noia insopportabile nei più piccini, ma i Maestri Marco Toniolo e Sonia Rampa continuano a credere nel Karate Do come Via vera e propedeutica per aiutare i più piccoli a sviluppare un carattere determinato e forte.

Info: fudoshinartimarziali@gmail.com

Facebook: Asd Fudoshin

Instagram: dojo_fudoshin