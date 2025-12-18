Festa degli auguri a Viverone tra canti di Natale e riconoscimenti pubblici

Festa degli auguri anche nel comune di Viverone. L'evento è in programma alle 20.30 di domani, venerdì 19 dicembre, al Polivalente di via Gattinara.

Il Comune, in collaborazione con gli alunni e gli insegnanti della scuola di Viverone, organizzerà una serata di festa con un ricco programma tra canti natalizi a cura dei bambini, premiazione ai cittadini che si sono distinti per abilità ed altruismo e presentazione del nuovo portale turistico. La serata si concluderà con un brindisi per lo scambio degli auguri natalizi.