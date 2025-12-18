A Biella torna il Capodanno in piazza! FOTO

Sarà Piazza Cisterna a fare da cornice al capodanno 2026 della Città di Biella tornando nella location che, per due anni, aveva consentito al pubblico biellese di salutare, insieme, l’arrivo del nuovo anno.



Un evento fortemente voluto dall’ assessore agli eventi Edoardo Maiolatesi che riprende la tradizione fermatasi all’edizione 2019, prima del covid, quando oltre 4000 persone transitarono nei varchi di ingresso per accedere alla festa.



A curare la direzione artistica della manifestazione sarà Night-Life.it, la struttura organizzativa che non solo ha prodotto i maxi-eventi in Piazza Duomo per la “Notte Rosa” e riportato in auge la “Folle Notte” ma che fu proprio l’artefice dei primi “Capodanni fuori dal comune”.



L’apertura dei varchi e l’accesso alla piazza è prevista per le ore 21 per un evento che promette 6 ore di musica e dj set ininterrotti che si protrarranno fino alle 3 con “Forever Young” : un vero e proprio viaggio musicale che dagli anni 80 arriva, in una continua progressione e attraverso le maggiori hit degli ultimi 40 anni fino ai giorni nostri.

Reduce da una stagione estiva che lo ha portato nelle più prestigiose location d’Italia, il format biellese protagonista del ferragosto alla “Capannina” di Forte dei Marmi inaugurerà la notte di capodanno il set-up 3.0 che caratterizzerà il tour estivo 2026:



Un cast artistico tutto biellese che vedrà Regis affiancato da Niccolo’ Poratelli e l’animazione della Dream Dance Agency di Arianna Quartesan.



Anche il pubblico potrà essere parte attiva dello show: basterà, infatti, effettuare una consumazione nei punti bar gestiti da Hemingway per ricevere uno dei bracciali a led utilizzati per la prima volta dai Coldplay nel loro tour mondiale che interagiranno comandati direttamente dal palco.



L’ingresso è totalmente gratuito fino al raggiungimento della capienza imposta dalle normative di sicurezza dopo di che verrà contingentato.

Un bus navetta gratuito porterà chi vorrà raggiungere il Piazzo fino al parcheggio del Bellone dove, attraverso gli ascensori, si potrà arrivare comodamente nelle immediate vicinanze del varco sud.



Anche in caso di maltempo è stato pensato un piano alternativo che prevede lo spostamento dell’evento al Forum accanto al centro commerciale “Gli Orsi” :

