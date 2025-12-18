Fanno resistenza durante i soccorsi, due uomini rischiano una denuncia (foto di repertorio)

Attimi concitati in Valle Cervo, dove intorno alle 23 di ieri, 17 dicembre, un uomo in evidente stato di ubriachezza è stato soccorso dagli operatori del 118.

Ma, stando alle prime ricostruzioni, nel momento di salire sull’ambulanza per essere accompagnato in ospedale, l’uomo avrebbe opposto resistenza nei confronti dei militari dell'Arma, intervenuti per supportare i sanitari. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma ora il soggetto rischia una denuncia.

Un episodio analogo si è verificato nella stessa serata anche nella vicina Valsessera, dove un altro uomo, anch’egli in stato di abbrezza, avrebbe agito allo stesso modo nei confronti dei Carabinieri. Anche in questo caso potrebbe subire un deferimento.