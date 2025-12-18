Pallavolo, chiusura con il botto: a Lessona arriva Lilliput

Ultimo impegno del 2025 per il TeamVolley Lessona nel girone nazionale di Serie B2. Sabato alle 20.30 , le biancoblù ospitano la Lilliput Pallavolo di Settimo Torinese. Il regalo natalizio più bello sarebbe una vittoria, ma non sarà affatto semplice.

In Prima Divisione, il Botalla chiude l’anno con l’ennesimo rotondo 3-0 nel derby di Biella.

A presentare il match della prima squadra è il vice-allenatore Ivan TURCICH: «Una serata importante per noi: dal punto di vista sportivo deve essere interpretata come una “chiamata alle armi”. Si tratta della partita che determinerà di che pasta siamo fatti e, soprattutto, in quale metà della classifica vogliamo stare. Lilliput merita il massimo rispetto, è una formazione di livello che ha collezionato risultati importanti finora, ma l’attenzione deve essere posta su di noi. Anche perché spesso siamo stati il nostro peggior nemico in campo. Vogliamo anche chiudere bene l’anno, in un palazzetto pieno che ci darà la carica dal primo all’ultimo scambio. Siamo pronti!».

Aggiunge il libero Martina SPINELLO: «Arriviamo a questa partita reduci dalla buona prestazione di Trecate, che vogliamo confermare davanti al pubblico di casa. Per la nostra squadra in questo momento l’obiettivo deve essere quello di acquisire fiducia, che andrà trasformata in continuità di risultati e di prestazioni. Con Lilliput non sarà facile, anzi: ci aspettiamo un avversario agguerrito e quindi sarà molto importante sfruttare con lucidità tutte le occasioni che avremo. Vogliamo arrivare alla pausa natalizia nel migliore dei modi».

PRIMA DIVISIONE TST

PRIMA DIVISIONE TST Girone D - 9a giornata

PalaSarselli di Biella

Virtus Biella – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(9-25/20-25/9-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zola, Boggiani 5, Sola 23, Cena ne, Gariazzo 2, Masserano 14, Floris ne, Caffaro 6, Pivotto 9, Barengo 8, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto

L’assistente Giulia MACCHIERALDO: «Un derby è sempre un derby ed è normale che porti con sé un po’ di tensione. Eppure abbiamo vinto rimanendo sempre in totale controllo, grazie alla consapevolezza di essere superiori sia sul piano fisico che su quello tecnico-tattico. L’unica piccola sbavatura si è vista nel secondo set, quando il nervosismo ha un po’ preso il sopravvento, generando troppi errori diretti. Per il resto, è stata una bella partita: il modo migliore per chiudere il 2025».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 20/12, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Lilliput Pallavolo

Under18 ECCELLENZA

Domenica 21/12, ore 15.15. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Sammaborgo

Under16 ECCELLENZA

Domenica 21/12, ore 11. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Rosso Auto Pallavolo Ovada