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EVENTI | 18 aprile 2026, 08:00

Biella, tante cose da fare dal 18 al 19 aprile 2026

Gli eventi nel Biellese

Biella, tante cose da fare dal 18 al 19 aprile 2026

Biella, tante cose da fare dal 18 al 19 aprile 2026

Sabato 18 aprile

- Giro d'Impresa

- Biella Piazzo, BIVeg, 4° edizione piazza Cisterna ingresso libero dalle 10

- Sostegno, presso Azienda agricola Manenti "Alle radici dell'agricoltura: come le tecniche produttive e le esigenze di mercato influenzano la qualità dei nostri cibi". Degustazione gratuita di prodotti biologici delle aziende del Progetto Ecorami, dalle 15,30

- Cerrione, Il Gruppo Alpini di Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo festeggia i suoi 90 anni

- Candelo, Nuovo appuntamento culturale nell’ambito del progetto “Il Sabato del Ricetto”, promosso da Culturalmente – Associazione Culturale Biellese E.T.S. con il patrocinio del Comune di Candelo e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. 

- Andorno, Giornata del Riuso presso P.zza Gramsci (P.zza del mercato) 8.30 - 10.30: conferimento materiali, 10.30 - 12.30: ritiro

- Biella, Fondazione Clelio Angelino – PRE LOVED – VINTAGE SOLIDALE.

- Biella, Jcibiella Celebra il talento al Circolo I Faggi alle Ore 19:00 con l'evento TOYP - Ten Outstanding Young Persons. Una serata speciale per scoprire storie straordinarie, lasciarsi ispirare e condividere valori che costruiscono il domani.

- Biella, Solchi&Parole e CignaDischiEventi presentano Billy Joel state of mind un evento a cura di Luca Pasquadibisceglie ore 19 Cigna Dischi

- Gaglianico, “Tu chiamale se vuoi, emozioni” serata evento dedicata alla grande musica d'autore con l'artista nazionale Alex Parravano

- Campiglia Cervo, Fraz. Oretto 22, dalle 9,30 LA BURSCH: PASSEGGIATA E PRANZO, alla scoperta delle erbe commestibili

- Biella, Città Studi, Il corpo civile di pace europeo, ore 16 convegno

- COSSATO, TEATRO COMUNALE, P.za Elvo Tempia, 54 dalle 20,30 "SOLO PER UNA CAMICIA"

- Biella, Trofeo Città di Biella, stadio Pozzo Lamarmora dalle 15 gare

- Benna,  dalle 10 alle 12  "ARRIVA LA PRIMAVERA", Letture e laboratorio dedicato ai bambini a partire dai 3 anni. Prenotazione obbligatoria al 3425609242

- Biella, interno Galleria Mosca mostra "Valle Cervo e Cacche" di Stefano Sartorello

- Cavaglià, tombolata del gemellaggio Montbazin ore 21 

- Biella, “BIELLA FUN” amici del Porsche Grup Nord Ovest. Percorso panoramico sulle impegnative strade Biellesi con sosta ad Oropa e visita del Santuario, Rientro a Biella con parcheggio riservato per le Porsche e pranzo al prestigioso Circolo Sociale, Visita al nuovissimo Museo Fila. Raccolta fondi ospedale pediatrici italiani

- Cossato, Castello di Castellengo, spettacolo Teatrando 

- Candelo, Funakoshi Karate 1976 organizza un Seminario Kumite dedicato alle categorie Esordienti, Cadetti e Junior, con un ospite d’eccezione: il Maestro Gennaro Talarico, attuale capo allenatore della Nazionale Italiana.

- Camburzano, Girogiochi

- Casapinta, presso la sede degli Alpini mostra gastronomica e lavori artigianali dalle 9.30 alle 19 a favore della parrocchia

- Occhieppo Inferiore, “Baroccando”, terzo concerto della rassegna occhieppese "Aprile in musica" nella Chiesa di San Clemente. 

- Cerrione, festa Alpini marcia

- Lessona, spettacolo "Rosetto e cioccolato" dalle 21 al cineteatro 

- Sagliano, “A Spasso, che spasso”

Domenica 19 aprile

- Castelletto Cervo, 4° TROFEO COLORI E SAPORI!

- Vigliano, dalle ore 16:00 alle ore 18.00 , la storica Villa Era propone un evento dedicato alla Dinacharya, l'antica routine quotidiana dell'Āyurveda per il benessere di corpo e mente.

- Biella, Fondazione Clelio Angelino – PRE LOVED – VINTAGE SOLIDALE.

- Viverone, Arte e artigianato sul Lago di Viverone

- Biella, 22° edizione della manifestazione della gara podistica Biella Graglia Santuario, ritrovo e partenza presso Piazzale Casalegno (via Lamarmora)

- Valdilana, Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra "Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. Inaugurazione il 19 APRILE alle ore 15:00. Tutti sono benvenuti.

- Giro della Provincia

- Biella, interno Galleria Mosca mostra "Valle Cervo e Vacche" di Stefano Sartorello

- Valdilana, via Marconi 23 dalle 14,30 Racconti di boschi, di fabbriche e di persone

- Salussola, Frazione Vigellio, Giornata di Primavera

- Vergnasco, Il Gruppo Alpini di Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo festeggia i suoi 90 anni

- Mongrando, concerto benefico a sostegno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Biella

- Campiglia Cervo, Fraz. Oretto 22, dalle 11 LA BURSCH: MERCATINO DI PRIMAVERA

- Quaregna Cerreto, 2° Mezzotrail di Amedeo Avogadro, km 7

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Cavaglià, camminata benefica, ritrovo ore 14,30 nella piazza del mercato

- Cerrione, festa Alpini sfilata

- Cossato, spettacolo Teatrando

- Coggiola, 8 donne, 8 storie, 8 vite

- Benna, giornata ecologica, ritrovo 8,30 presso piazza della Roggiona 

 MOSTRE

- Ospedale di Biella, fino al 22 aprile, è visitabile la mostra “Fluire nel futuro” promossa da AVIS Biella. 

- "Ritratti allo specchio" fino al 19 aprile ad Andorno

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.

s.zo.

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