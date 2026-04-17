Il Gruppo Alpini di Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo festeggia i 90 anni

Il Gruppo Alpini di Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo festeggia i suoi 90 anni di fondazione con un ricco programma di eventi in calendario sabato 18 e domenica 19 aprile.

L’anniversario, che segna il traguardo dal 1936 al 2026, rappresenta un momento significativo per una realtà profondamente radicata nel territorio e nella comunità locale.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 18 aprile a Cerrione con la 46ª edizione della marcia di regolarità tra i sentieri della Riserva Naturale della Bessa, valida come campionato biellese ANA-FIE e prima prova del campionato regionale individuale piemontese. Il ritrovo è previsto alle ore 14 presso il Tennis Club Cerrione, con partenza alle 14.30 e premiazioni alle 18. La giornata si concluderà con una cena conviviale su prenotazione.

Domenica 19 aprile il programma si sposterà a Vergnasco, dove alle ore 9 è previsto l’ammassamento in piazza C. Banino. Seguirà la sfilata accompagnata dalla banda musicale di Magnonevolo, l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa al campo, accompagnata dal coro ANA Stella Alpina, seguita dalle allocuzioni delle autorità.

Le celebrazioni si concluderanno con il tradizionale “Rancio Alpino”, in programma alle 12.30 presso il salone dell’ex cinema-teatro.