Salussola, a Vigellio bancarelle e pranzo di comunità per la giornata di Primavera

Un ricco programma di eventi e appuntamenti per celebrare la giornata di Primavera. È l’iniziativa messa in campo dai priori di Vigellio, in collaborazione con la parrocchia di San Bartolomeo, in programma dalle 9 alle 16.30 di sabato 18 aprile, nell’oratorio della frazione di Salussola.
Saranno presenti bancarelle di hobbistica e prodotti tipici, con possibilità di girare con i pony per i più piccoli. Per l’occasione, si potrà pranzare insieme grazie anche alla presenza dei giovani di Vigellio. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.