A Spasso, che spasso: si parte alla scoperta del Cavajun

Nuovo appuntamento per “A Spasso, che spasso”, la serie di passeggiate di scena nel territorio di Sagliano Micca e della Valle Cervo. Un’occasione per trascorrere del tempo insieme, conoscersi, parlarsi e vedersi. Il prossimo evento sarà sabato 18 aprile, con ritrovo alle 14 nella chiesa di Tavigliano (o alle 14.15 al parcheggio della zona picnic del Casto). Alle 14.30 è prevista la partenza da Pratetto, con il giro del Cavajun, sotto al Bocchetto Sessera.

Il percorso sarà di circa 9 chilometri con 450 metri di dislivello. Seguirà una merenda sinoira al Pratetto in compagnia. L’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza a Fra Galdino. Si consiglia di indossare scarpe da trekking. Per informazioni: 320.0295609 o 348.7465254 (preferibile messaggio).