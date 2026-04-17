Valdilana commemora l'81° anniversario della Liberazione: tutti gli appuntamenti in programma

Valdilana si appresta a celebrare il 25 Aprile con un programma articolato in due distinti momenti di commemorazione, promossi in occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 23 aprile ed è rivolto alle scolaresche. Interverranno il sindaco di Valdilana Mario Carli e il delegato ANPI Vallestrona Carlo Lanzone. La mattinata si aprirà alle 8.45 presso il Monumento dei Caduti di via B. Sella, in località Mosso. Alle 9.45 il ritrovo sarà al Monumento dei Caduti di corso Roma, in località Vallemosso, mentre alle 10.45 è previsto il raduno nel cortile antistante le scuole della frazione Ronco, in località Trivero. L’ultimo momento della mattinata si terrà alle 11.45 al Monumento dei Caduti della frazione Cerruti, in località Soprana.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 25 aprile con un momento di commemorazione dedicato alla cittadinanza e alle associazioni del territorio. Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso il monumento “Caduti e Partigiani” al Bocchetto di Margosio, in località Trivero.