90 anni di storia al servizio della comunità, Cerrione celebra gli Alpini

Due giorni di festa a Cerrione per i 90 anni del gruppo degli Alpini che comprende anche le realtà di Vergnasco e Magnonevolo.

Si comincia sabato 18 aprile, con una marcia di regolarità tra i sentieri della Riserva Naturale della Bessa, valida per il campionato biellese ANA-FIE (giunta alla 46° edizione) e per la 1° prova del campionato regionale individuale piemontese. Il ritrovo è alle 14 presso il Tennis Club Cerrione, con partenza del 1° concorrente alle 14.30. Alle premiazioni finali delle 18 seguirà poi la cena di comunità.

L’indomani, 19 aprile, da piazza Banino avrà inizio la sfilata delle penne nere sulle note della Banda Musicale di Magnonevolo (ore 9.45). La cerimonia dell’alzabandiera e della deposizione di una corona d’alloro si terranno al Parco della Rimembranza (in piazza Q. Sella) e al monumento dei Caduti.

Alle 10.30, invece, la comunità si ritroverà in piazza Battaglione Alpini Aosta per la Santa Messa al campo, che vedrà la presenza del Coro ANA Stella Alpina. Al termine degli interventi delle autorità, la giornata si concluderà con il rancio alpino nei locali dell’ex cinema-teatro di piazza Q. Sella.