Con la terza edizione del Giro d'Impresa Biella si aprono le porte di 28 aziende, musei e archivi aziendali

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna il Giro d'Impresa Biella, l'iniziativa di turismo industriale organizzata dall'Unione Industriale Biellese che, attraverso la Sezione Turismo e Cultura, punta a valorizzare il tessuto produttivo e la cultura d'impresa diffusa sul territorio aprendosi al pubblico.

Nelle giornate di venerdì 17 e sabato18 aprile è prevista l'apertura straordinaria di 28 aziende, musei e archivi aziendali.

L’iniziativa si inserisce negli eventi biellesi della Giornata Nazionale del Made in Italy, organizzati dalla Città di Biella e dedicata al tema “Acqua e Sostenibilità”, distinguendosi per la sua piena coerenza con il programma di Biella Città Creativa UNESCO. Il progetto contribuisce infatti a valorizzare l’heritage territoriale, esaltando il patrimonio di competenze e il saper fare che caratterizzano l’identità locale.

Le parole di Alessandro Boggio Merlo

"Il turismo industriale è uno dei patrimoni più autentici del nostro territorio e rappresenta una risorsa su cui vale davvero la pena investire per lo sviluppo turistico locale. Con la terza edizione del Giro d’Impresa Biella abbiamo scelto di trasformare questa vocazione in un’esperienza reale, che permetta ai visitatori di entrare nel vivo del nostro sistema produttivo. L’iniziativa offre qualcosa che raramente si può trovare: non solo l’accesso a musei e archivi aziendali che custodiscono la memoria del distretto e delle sue imprese, ma anche l’opportunità di varcare le porte delle aziende stesse, osservando da vicino come si muove oggi la manifattura biellese e quali direzioni sta prendendo per il futuro. È un viaggio che attraversa l’intero panorama industriale locale, dalla meccanica al food & beverage, dal tessile alla chimica, e che permette di scoprire, settore dopo settore, la ricchezza, la competenza e l’innovazione che caratterizzano le nostre realtà produttive".

Le aziende, i musei e gli archivi da visitare

Aderiscono alla terza edizione del Giro d'Impresa Biella le aziende: A2A, Cappellificio Cervo, Centovigne - Castello Di Castellengo, Duepuntozero, Ilario Ormezzano Sai, Lanificio F.lli Cerruti, Lauretana, Lawer, Maglificio Maggia, Magnolab, Manuex, Marchi & Fildi, Stamperia Alicese, Start Power, Successori Reda, Zegna Baruffa Lane Borgosesia.

Gli archivi e musei aziendali: Antico Forno Massera, Archivio Lanificio F.lli Piacenza, Archivio Storico Gruppo Sella, Bonamuseum, Casa Zegna, Centro Di Documentazione “Adriano Massazza Gal”, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Fabbrica della Ruota, Fondazione Fila Museum, Fondazione Sella ETS, Forma – Museo Del Formaggio e Dell’Alpicoltura, Mebo Museum.

Scopri il programma completo e prenota la tua visita: https://www.ui.biella.it/notizia/45330/giro-dimpresa-biella/