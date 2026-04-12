A Camburzano “Girogiochi!”: un carosello di giochi per bambini e famiglie

Il Consorzio IRIS, nell’ambito del progetto ATTIVIAMO LE GENERAZIONI organizza un nuovo evento dedicato ai bambini e alle famiglie. Un appuntamento che nasce dalla collaborazione tra il Centro per le Famiglie IRIS, la coprogettazione DomiciliAMo e il Comune di Camburzano.

Ecco i dettagli

GIROGIOCHI: UN CAROSELLO DI GIOCHI PER BAMBINI E FAMIGLIE

SABATO 18 APRILE A CAMBURZANO

Ritrovo ore 14:30 in Vis E. De Amicis,15

Un appuntamento gratuito di gioco per famiglie per condividere un momento di divertimento, con i giochi di una volta. Un’occasione di incontro e socialità tra grandi e piccoli, tra bambini e genitori con la trasmissione tra generazioni dei giochi di un tempo!

Durante il pomeriggio sono previste diverse attività, gestite da volontari del paese con il supporto di operatori dedicati, tra cui: corsa con i sacchi, laboratori di pittura, musicali e di fantasia. A seguire merenda per tutti i partecipanti. Si potranno anche conoscere le attività offerte dal Centro per le Famiglie.

NB: i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’evento!

La partecipazione è gratuita, ma è preferibile iscriversi!

Per qualsiasi informazione e iscrizione telefonare al referente del Progetto ( M.Elena Cisaro) al n. 3293943133

Vi Aspettiamo Numerosi!