Fondazione Clelio Angelino: il 18 e 19 aprile a Cittadellarte torna “Pre Loved – Vintage Solidale” FOTO

La Fondazione Clelio Angelino promuove “Pre Loved – Vintage Solidale”, un appuntamento in programma sabato 18 e domenica 19 aprile nelle Sale Auliche di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. L’iniziativa si svolgerà con orario 10.00 –13.00 e 15.00 –18.00 e proporrà due giornate dedicate a abbigliamento e oggetti vintage, pezzi ricercati e curiosità capaci di unire stile, memoria e valore sociale.

“Pre Loved – Vintage Solidale” nasce dall’idea che ciò che è stato amato possa continuare a vivere, emozionare e generare valore. Ogni oggetto porta con sé una storia, e ogni acquisto può trasformarsi in un gesto concreto di sostegno.



Nel corso delle due giornate, il pubblico potrà visitare gli spazi allestiti nelle Sale Auliche e scoprire una selezione di proposte dal carattere originale, tra fascino del passato e attenzione al presente. L’iniziativa si inserisce negli eventi dei trent’anni di Fondazione Clelio Angelino in un contesto di solidarietà, offrendo un’occasione di partecipazione semplice e significativa.



L’appuntamento è aperto a quanti desiderano avvicinarsi a un’idea di acquisto consapevole, in cui il valore degli oggetti si intreccia con quello dell’aiuto.



Pre Loved – Vintage Solidale si terrà dunque il 18 e 19 aprile, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, presso le Sale Auliche di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.