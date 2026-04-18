Passeggiata a sei zampe in Burcina (foto di repertorio)

Questa domenica, 19 aprile, presso la Riserva Naturale Parco Burcina Felice Piacenza, a Pollone, si terrà una nuova escursione educative con i cani, con educatori cinofili APNEC.



Dati i posti limitati, è obbligatorio prenotarsi previa valutazione contattando gli educatori cinofili, i cui contatti sono riportati qui di seguito: 331.4941889, 349.3509659 e 346.7376120.