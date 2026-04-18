Questa domenica, 19 aprile, presso la Riserva Naturale Parco Burcina Felice Piacenza, a Pollone, si terrà una nuova escursione educative con i cani, con educatori cinofili APNEC.
Dati i posti limitati, è obbligatorio prenotarsi previa valutazione contattando gli educatori cinofili, i cui contatti sono riportati qui di seguito: 331.4941889, 349.3509659 e 346.7376120.
In Breve
venerdì 17 aprile
giovedì 16 aprile
mercoledì 15 aprile
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Running e Trail | 18 aprile 2026, 07:50
Passeggiata a sei zampe in Burcina
Questa domenica, 19 aprile, presso la Riserva Naturale Parco Burcina Felice Piacenza, a Pollone, si terrà una nuova escursione educative con i cani, con educatori cinofili APNEC.
Le prime dal territorio
Biella
30º Giro della Provincia di Biella, primo al traguardo Andrea Piras. La classifica FOTO e VIDEO
La Solution Tech Nippo Rali fa festa al Giro della Provincia di Biella 2026